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Ankara Keçiörengücü, yeni sahasıyla birlikte kötü gidişatını durdurmak istiyor - Son Dakika

Ankara Keçiörengücü, yeni sahasıyla birlikte kötü gidişatını durdurmak istiyor

05.10.2021 10:01
Ankara Keçiörengücü, yeni sahasıyla birlikte kötü gidişatını durdurmak istiyor, System.String[]

Başkentin TFF 1. Lig'deki ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ligin 8. haftasında Tuzlaspor'a mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Başkentin TFF 1. Lig'deki ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ligin 8. haftasında Tuzlaspor'a mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Geçen sezon ligin başarılı ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, bu sezon oynadığı 7 maçta, 5 mağlubiyet, birer galibiyet ve beraberlik ile 4 puanla son sırada bulunuyor.

Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü gidişatın en önemli nedeninin tesis ve sahalarının hazır olmaması olduğunu belirterek, "Bir sürü etken olabilir, tesisimizin, sahamızın hazır olmaması, idman yapacak yerimizin olmaması, bunlar etken. Takımın da yeni bir takım olması geçen sene oynayan kadrodan şu anda oynayan sadece 2 kişinin olması o da bir etken, takım daha tam birbirini tanıyamadı. İleriki haftalarda daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Antrenman yapmak için otobüs ile uzun süre yol gittiklerini bunun olumsuz etkilerini yaşadıklarını aktaran Tahiroğlu, "Yeni sahamız tamamen hazırlandı, artık maçlarımızı yeni sahamızda oynayacağız. Milli aradan sonra Kocaelispor ile yapacağımız ilk maç yeni sahamızda." dedi.

Başkan Tahiroğlu, yeni sahanın da hazır olmasıyla artık başarıların geleceğini vurgulayarak, "Allah'ın izniyle yeni sahamızla birlikte tekrar üst sıraları zorlayacağız, bu sene play-off zor gibi ama ligin üst sıralarını zorlayacağız. Antrenman için de yeni bir saha ayarlıyoruz, tesis ve saha sıkıntımız çözülüyor. Ostim'de yeni tesislerimizde de antrenmanlarımızı yapacağız. Ankara'ya çok güzel bir tesis kazandırıyoruz. İyi bir futbol ile ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol Federasyonu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Tuzlaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü, yeni sahasıyla birlikte kötü gidişatını durdurmak istiyor - Son Dakika Spor


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