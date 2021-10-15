Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Sivasspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son idmanını gerçekleştirdi. Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde özel uçakla Sivas'a hareket edecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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