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Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 3 milli sporcu finale kaldı - Son Dakika

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 3 milli sporcu finale kaldı

20.10.2021 17:12
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 3 milli sporcu finale kaldı

Japonya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda üç milli sporcu finale yükseldi.

Japonya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda üç milli sporcu finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kitakyushu şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler elemelerinde genel tasnifte Adem Asil 84,430 puanla, Ahmet Önder de 82,065 puanla finale kaldı.

Aletlerde ise İbrahim Çolak halkada 14,766 puanla final bileti aldı.

Ayrıca Adem Asil, halkada ve atlama masasında yedek finalist oldu.

Dünya Şampiyonası, Milli Sporcu, Cimnastik, Japonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 3 milli sporcu finale kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 3 milli sporcu finale kaldı - Son Dakika
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