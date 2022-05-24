"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Malatya'da - Son Dakika
Üye Girişi

"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Malatya'da

24.05.2022 16:39
"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Malatya'da

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi "Spor Aşkı Engel Tanımaz" çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilmiş spor malzemeleri taşıyan tır Malatya'ya geldi.

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi "Spor Aşkı Engel Tanımaz" çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilmiş spor malzemeleri taşıyan tır Malatya'ya geldi.

7 bölge 81 ile 30 tır ile 500 özel eğitim okuluna spor malzemelerini ulaştırmak için "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi çerçevesinde Ankara'dan yola çıkan Spor Tırı Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ulaştı. Özel bireylerin yararlanabilmesi amacıyla yola çıkan malzeme yüklü tır için Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şeker Kompleksi Merkez Spor Salonu önünde Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şube müdürleri, personeller, sporcular, antrenörler, engelli sporcular ve ailelerin katılımıyla davulu zurnalı karşılama töreni düzenlendi.

Karşılama töreninde açıklama yapan Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, " Sevgili gençler, Bugün 81 ilde başlayan ve Malatya'da taçlandırdığımız "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle engelli sporcular için gönderilen malzeme tırı için Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şeker Kompleksinde karşılama programını coşkuyla düzenledik.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen malzemelerle tüm illerde olduğu gibi Malatya'da da özel sporcuların hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlayacak, kişisel gelişimlerine katkı sunacak ve engelli spor branşlarında Malatya'nın başarı çıtasını yükselterek ülke sporuna katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Paralimpik olimpiyatlarında şanlı Türk Bayrağını gururla dalgalandıracak, başarılara imza atacak sporcular yetiştireceklerini belirten Kayhan, "Gönderilen bu malzemeleri en kısa sürede okullarımıza dağıtarak antrenörlerimiz ve spor uzmanlarımız ve öğretmenlerin eşliğinde bu kardeşlerimizin biran önce spor yapmalarını ve lisanslı sporcular olarak başarılar elde etmelerini sağlamış olacağız" dedi.

Kayhan'ın konuşmasının ardından davul zurna eşliğinde gösteriler sonrasında düzenlenen karşılama töreni sona erdi. - MALATYA

Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Malatya'da
Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Malatya'da
Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Malatya'da
Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Malatya'da
Spor Aşkı Engel Tanımaz tırı Malatya'da

YORUMLAR
500
Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları, Malatya'da devam ediyor Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları, Malatya'da devam ediyor Jimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da başladı Jimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da başladı
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, gençlik, Malatya, Kayhan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Malatya'da - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:50:31. #1.13#
SON DAKİKA: "Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Malatya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement