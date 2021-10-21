Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, klasman maçında Çekya'yı yendi.

Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonanın beşinci gününde Erkek Milli Takımı, Çekya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini 3-1 yendi.

Dün Polonya'ya yenilerek çeyrek finale çıkma fırsatını kaçıran ve klasman mücadelelerine devam eden Erkek Milli Takımı, yarın Macaristan ile karşılaşacak.

Grup maçlarını galibiyet sevinci yaşayamadan tamamlayan Kadın Milli Takımı ise klasman maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Şampiyona, 23 Ekim'de sona erecek.