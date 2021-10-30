Aydemir: 'Erzurumsporlular olarak adil yönetim istiyoruz'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHK Başkanının değişmesi üzerine Erzurumspor bağlamında tespit ve tekliflerini dile getirdi.

Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibine başarı dileklerini sunan Milletvekili Aydemir, 'MHK'dan beklentimiz adil davranması, yanlış kararlar veren hakemlerin gözünün yaşına bakılmamasıdır. ' dedi.

Aydemir Erzurumspor'u gündemde tutuyor

Bir Erzurumspor taraftarı ve destekçisi olarak TBMM'de düzenlediği basın toplantılarında Erzurumsporla ilgili gelişmeleri, mavi beyazlı ekibin Erzurum ve bölge için önemini, takımın maçlarında gözlenen hakem hatalarını dile getirdiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Tek derdimiz futbolda adalettir. 'ifadesini kullandı.

'MHK'daki değişiklik isabetli olmuştur'

MHK'daki değişikliği gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, 'TBMM'deki basın toplantılarımızda not düşüyorum, Erzurumspor'a ilişkin gelişmeleri, yakın zamanda yapılan haksızlıklara vurgu yaparak paylaşıyorum. MHK'nın yanlış kararlar verdiğini, yanlış hakemleri yönlendirdiğini söyledik hep. Açık açık yapılan haksızlıkları ortaya koymak için burada videolar gösterdik, fotoğraflar koyduk orta yere. ve geldiğimiz nokta itibariyle MHK başkanı ayrılmak zorunda kaldı. Çok da isabet oldu. ' dedi.

'Hakemler adil davransınlar'

MHK'da yeni bir dönemin başladığını ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Şimdi bir başka kardeşimiz Sayın Ferhat Gündoğdu MHK başkanlığına atandı. Kendisi hekim, aynı zamanda asker kökenli bir arkadaşımız. Bu işlerde de yetkin olduğuna inanıyoruz. Tek talebimiz var bizim yeni MHK başkanından ve üyelerinden; Erzurumsporlu biri olarak söylüyorum, adil davransınlar. ve hatalı karar veren hakemin gözünün yaşına bakmasınlar. Çünkü orada ter akıtanlar var, emek verenler var. Talebimiz budur yeni MHK'dan. Yeni dönem inşallah hayır ve uğur getirsin. Kendilerini de tebrik ediyoruz

Erzurumspor camiası olarak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ama beklentimizi de kayda geçiyoruz, vurgumuz şudur; adil kararlar verilmesini temin etmek, yanlış kararlar veren hakemler için de mutlaka ama mutlaka bir yaptırım, bir müeyyide geliştirmek. ' diye konuştu. - ERZURUM