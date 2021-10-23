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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-0 - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-0

23.10.2021 16:43
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-0

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Nurper Özbar (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xxx), Ezgi (xxx), Ergül (xxx), Szakmary (xxx), Güldeniz (xxx), Emine (xxx), Eylül (xxx), Melis (xxx)KUZEYBORU: Ikic (xx), Yasemin (xx), Ryhkliuk (xx), Mitchem (xx), Hande (xx), Arelya...

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Nurper Özbar (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xxx), Ezgi (xxx), Ergül (xxx), Szakmary (xxx), Güldeniz (xxx), Emine (xxx), Eylül (xxx), Melis (xxx)KUZEYBORU: Ikic (xx), Yasemin (xx), Ryhkliuk (xx), Mitchem (xx), Hande (xx), Arelya (xx), Işıl (xx), Dilek (xx), Simay (x), Ezgi (x), Fulden (x), Sabriye (x), Elif (x), Hazal Selin (x)SETLER: 25-12, 25-13, 25-20

SÜRE: 79 dakika (25, 24, 30)

Misli.com Sultanlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-12, 25-13 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Kuzeyboru ise art arda 5'inci yenilgisini alarak galibiyetle tanışamadı.


Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-0 - Son Dakika
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