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BAL 9. Bölge 2. Grup: Salihli Belediyespor: 1Çiğli Belediyespor: 3 - Son Dakika

BAL 9. Bölge 2. Grup: Salihli Belediyespor: 1Çiğli Belediyespor: 3

31.10.2021 17:10
BAL 9. Bölge 2. Grup: Salihli Belediyespor: 1Çiğli Belediyespor: 3

Salihli Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Salihli Belediyespor-Çiğli Belediyespor maçını kazanan konuk ekip Çiğli oldu.

Salihli Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Salihli Belediyespor-Çiğli Belediyespor maçını kazanan konuk ekip Çiğli oldu. 1-3

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup'ta ligin ilk haftasında Salihli Belediyespor, İzmir ekiplerinden Çiğli Belediyespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Kaan Kara, Ahmet Eser, Anıl Çiftçi hakem üçlüsünün yönettiği maçı 3-1 skorla kazanan konuk ekip Çiğli Belediyespor oldu. Çiğli Belediyespor'u galibiyete taşıyan golleri Egecan, Bartu ve Halil Yekta atarken, Salihli Belediyespor'un tek golünü ise Erman attı.

Stat: Salihli Ramiz Turan Stadı

Hakemler: Kaan Kara xx, Ahmet Eser xx, Anıl Çiftçi xx

Salihli Belediyespor: Hasan Daş xx, Bahri xxx, Süleyman xx, İsmail xx, Ramazan xx (Sercan dk. 50 xx) Hakan xx, Ramazan Beydili xx, Erman xxx, Halil xxx (Kubilay dk. 85 ?) Mustafa xx (Kerem dk. 80 x) Ümit xx

Çiğli Belediyespor: Uğur xx, Özenç xx (Oğuz dk. 44 xx) Halil xxx, Atakan xx, Orhun xx, Hasan xx, (Mert dk. 76 x) Doğaç xxx (İzzet dk. 66 xx) Batuhan xx, Bartu xxx (Kerim dk. 72 xx) Egecan xxx (Doğukan dk. 84 xx) Taner xx

Sarı Kartlar: Ramazan, İsmail (Salihli Belediyespor) Doğaç, Doğukan (Çiğli Belediyespor)

Goller: Erman (dk. 30) (Salihli Belediyespor), Egecan (dk. 11), Bartu (dk. 35), Halil Yekta (dk. 47) (Çiğli Belediyespor) - MANİSA

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAL 9. Bölge 2. Grup: Salihli Belediyespor: 1Çiğli Belediyespor: 3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: BAL 9. Bölge 2. Grup: Salihli Belediyespor: 1Çiğli Belediyespor: 3 - Son Dakika
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