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Bal liginde guruplar belli oldu - Son Dakika

Bal liginde guruplar belli oldu

07.10.2021 10:54
Bal liginde guruplar belli oldu

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Bitlis'i temsil eden Bitlis Özgüzeldere Spor ve Güroymak Spor'un grupları belli oldu.

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Bitlis'i temsil eden Bitlis Özgüzeldere Spor ve Güroymak Spor'un grupları belli oldu.

2021-2022 Sezonu Bölgesel Amatör Ligi (BAL) grupları belirlendi. Bu sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde 261 takımın katılımı ile her bölgede 3'er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak olup her bölgede grup birincisi olan 3'er takımın tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre oynayacakları bölge birinciliği müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

"2021-2022 Bölgesel Amatör Lig 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Spor Kulübü Başkanı Mahmut Edip, "Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden futbol takımımız yeni yönetim ve teknik heyeti ile bu sezon için daha güçlü ve ayakları yere basan bir takım oluşturmak hedefi ile yola çıkmış bulunmaktayız. Geçen sezon yapılan yanlışlardan ders alarak ilçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Ramazan Çankaloğlu'nun destekleri ile daha iddialı bir takım kurmuş bulunmaktayız. Kurmuş olduğumuz bu zorlu yolda değerli hemşerilerimizin destekleri ile daha güzel yarınlara ulaşmak hedefindeyiz" dedi.

Bitlis Özgüzeldere Spor ve Güroymak Spor, 1. bölgede mücadele edecekler. - BİTLİS

Bal liginde guruplar belli oldu
Bal liginde guruplar belli oldu

Futbol Federasyonu, Güroymak, Bitlis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bal liginde guruplar belli oldu - Son Dakika Spor


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