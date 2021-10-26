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Barcelona: 74-76 - Son Dakika

Barcelona: 74-76

26.10.2021 23:08
Barcelona: 74-76

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Saso PetekFENERBAHÇE BEKO: Henry 3, Guduric 17, Pierre 7, Vesely 24, Booker 8, de Colo 4, Shayok 2, Polonara 4, Ahmet Düverioğlu, Şehmus Hazer 5, Metecan BirsenBARCELONA: Calathes 11, Higgins 18, Kuric 5, Mirotic 8,...

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Saso PetekFENERBAHÇE BEKO: Henry 3, Guduric 17, Pierre 7, Vesely 24, Booker 8, de Colo 4, Shayok 2, Polonara 4, Ahmet Düverioğlu, Şehmus Hazer 5, Metecan BirsenBARCELONA: Calathes 11, Higgins 18, Kuric 5, Mirotic 8, Sertaç Şanlı, Davies 16, Smits 8, Hayes-Davis 6, Laprovittola 4, Jokubaitis, Martinez1'İNCİ PERİYOT: 20-15İLK YARI: 29-353'ÜNCÜ PERİYOT: 48-49BEŞ FAUL: 38.56 Pierria Henry (Fenerbahçe Beko)Turkish Airlines Euroleague'in 6'ncı hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona'ya Mirotic'in bitime 0.2 saniye bulduğu basket ile 76-74 mağlup oldu. Fenerbahçe'de Vesely 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Barcelona'da Higgins 18 sayıyla mücadele etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 4'üncü mağlubiyetini alırken Barcelona ise namağlup liderliğini sürdürdü.Karşılaşmaya Vesely'den bulduğu 10 sayıyla başlayan Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 6: 32 kala rakibine molayı aldırdı: 10-2. İlerleyen dakikalarda iki takım da hücumda zorlandı. Bu süreçte Fenerbahçe Beko, Pierre ile etkili olurken Barcelona ise Kuric'ten üç sayı isabeti buldu. Bu periyodu Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında 20-15 önde kapattı.İkinci periyoda iki takım da hücumda tutuk başladı. Sertlik düzeyinin yükseldiği bu periyotta Vesely'den bulduğu serbest atış isabetiyle Fenerbahçe, bitime 7: 34 kala skoru 23-18'e getirdi. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan İspanyol ekibi, Calathes ve Davies ile etkili oldu. Periyodun son kısmında Fenerbahçe'ye skor şansı tanımayan Barcelona, ilk yarıyı 35-29 önde kapattı.Üçüncü periyotta Marko Guduric'in sayılarıyla skorda ayakta kalmayı başaran Fenerbahçe, periyodun bitimine 5: 18 kala Pierre'den bulduğu 3 sayılık basket ile farkı 2'ye indirdi: 39-41. Bu dakikanın ardından Laprovittola ve Calathes ile serbest atış çizgisinden isabetler bulan İspanyol ekibi, farkı tekrardan 6'ya çıkardı: 41-47. Periyodun son bölümünde savunmada etkili bir görüntü veren sarı-lacivertli ekip, Şehmus ve Polonara'dan bulduğu basketlerle farkı 1'e indirdi: 46-47. Periyodun bitimine 28 saniye kala Vesely'nin serbest atıştan bulduğu sayılarla 48-47 öne geçen Fenerbahçe, Smits'in sayısına engel olamadı ve final periyoduna 49-48 geride girdi.Son periyodun ilk dakikasında iki takım da skor bulamadı. Higgins ile periyodun ilerleyen dakikalarında üst üste iki üç sayılık basket bulan Barcelona, skoru 55-61'e getirdi ve Fenerbahçe'ye molayı aldırdı. Molanın ardından Guduric'ten üst üste iki üç sayılık isabet bulan Fenerbahçe Beko, bu oyuncunun bir de serbest atış isabeti bulmasıyla öne geçti: 62-61. Karşılaşmanın bitimine 2: 04 kala önce Higgins'in serbest atış isabetleri ardından Davies'in basket faulüyle Barcelona 70-66 öne geçti. Fenerbahçe, Henry'den bulduğu üç sayılık isabet ile farkı 1'e indirdi: 69-70. Bu dakikadan sonra Hayes-Davies ve Mirotic ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Barcelona, farkı 5'e çıkardı: 69-74. Kalan 43 saniyede önce Vesely ile serbest atış isabeti bulan Fenerbahçe, Çekyalı oyuncunun iki sayılık isabetiyle farkı 2'ye indirdi: 72-74. Barcelona'yı hücumda hataya zorlayan Fenerbahçe, 6 saniye kala Booker'dan bulduğu sayı ile skoru 74-74'te eşitledi. Karşılaşmanın son topunda Mirotic'in bitime 0.2 saniye kala bulduğu basket ile skoru 76-74'e getiren Barcelona, sahadan bu skorla galip ayrıldı.

- İstanbul
Barcelona: 74-76

Turkish Airlines Euroleague, Ahmet Düverioğlu, Fenerbahçe, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Barcelona: 74-76 - Son Dakika Spor


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