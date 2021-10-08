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Bartın Üniversitesi mezunu Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika

Bartın Üniversitesi mezunu Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya üçüncüsü oldu

08.10.2021 09:41
Bartın Üniversitesi mezunu Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda üçüncü oldu.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda üçüncü oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya kazandı. Şampiyonada 72 kiloda mücadele eden başarılı sporcu, ilk turda ABD'li Kylie Welker'i 8-1 ve çeyrek finalde ise Belaruslu Anastasiya Zimiankova'yı 4-0 öndeyken tuşla mağlup etmeyi başardı. Yarı final karşılaşmasından sonra üçüncülük mücadelesine çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu'nun Fransız rakibi Cynthia Vanessa Vescan sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya çıkmadı. Hükmen galip ilan edilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Aldığı başarılardan dolayı Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi'nin en değerli bileşeni olan öğrencilerimiz ve mezunlarımızın başarıları her geçen gün taçlanarak artıyor. 'Tribünde değil, odağında ol' anlayışıyla ülkemizin gelişimine katkılar sunmaya devam ettiğimiz bu süreçte, bizler de nitelikli gençler yetiştirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu doğrultuda öğrenciliği döneminde elde ettiği derecelerle bizleri gururlandıran Buse Tosun Çavuşoğlu, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kıymetli mezunumuzu en kalbi duygularla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Bartın Üniversitesi mezunu Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya üçüncüsü oldu
Bartın Üniversitesi mezunu Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya üçüncüsü oldu
Bartın Üniversitesi mezunu Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya üçüncüsü oldu

Spor Bilimleri Fakültesi, Bartın Üniversitesi, Milli Sporcu, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bartın Üniversitesi mezunu Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika Spor


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