Başakşehir'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan antrenman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.