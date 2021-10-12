Başkan Topaloğlu Enduroculara başarı dileklerinde bulundu

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen yarışlara bu yıl 33 ülkeden 350 sporcu katılıyor.

Kemer'de 4 gün ve 4 farklı parkurda mücadele edecek olan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele edecek. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışlar öncesi son hazırlıklarını yapan sporcuları Kemer Ralli Alanı'ndaki padok alanında ziyaret etti. Sporculara yarın ki yarış öncesi başarılar dileyen Başkan Topaloğlu, bu yıl 12'ncisi yapılacak olan yarışların asıl emektarının KEMK Başkanı ve Kemer Belediyesi meclis üyesi Semih Özdemir'in olduğunu söyledi.

Topaloğlu, Özdemir ve ekibinin yılmadan çalıştığını belirterek, Kemer Belediyesi olarak organizasyona tüm desteklerini verdiklerini kaydetti.

Bu tür organizasyonların Kemer'e tanıtım anlamında katkısının büyük olduğuna değinen Topaloğlu, "Böyle organizasyonlar Kemer'e katkı sağlıyor. Uluslararası organizasyonları artırırsak Kemer tanıtımını da daha iyi yapmış oluruz. Pandemi bizi biraz etkiledi ama seneye daha güzel olacak. Yarın başlayacak olan yarışta Antalyalı ve Kemerli vatandaşlarımızı Çamyuva sahiline bekliyoruz" diye konuştu.

KEMK Başkanı Özdemir ise tüm hazırlıkların tamamlandığını ve yarışların yarın plaj etabıyla başlayacağını söyledi.

Toplam 33 ülkeden 350 sporcunun kıyasıya mücadele edeceğini ifade eden Özdemir, hava şartlarının da gayet güzel olduğunu ve yarışta emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Geçirdiği bir kaza sonrası bu seneki yarışlara katılamayacak olan yarışın favorilerinden İngiliz Graham Jarvis ise bu sene yarışlara katılamayacağını ancak gelecek sene daha fit şekilde katılacağını söyledi.

Bu seneki yarışlarda genç sporcuların daha başarılı olacağına inandığını ifade eden Jarvis, "Bu sene Wade Young, Billy Bolt, Mario Roman gibi sporcular favori. Herkese başarılı bir yarış diliyorum" dedi.

İngiltere Motosiklet Distribütörü Soniva Auger de İngiltere'nin Türkiye'yi riskli ülkeler arasından çıkarmasıyla birçok İngiliz sporcunun da yarışlara gelebildiğine değindi.

Kemer'in çok özel bir yer olduğuna dikkat çeken Auger, Kemer'de havanın çok güzel olduğunu ifade ederek tüm yarışçılara başarılar diledi.

Güney Afrikalı sporcu Wade Young da konum ve lokasyon olarak Kemer'in çok güzel bir yer olduğunu belirterek, "Geçen sene yarışlarda çok eğlenmiştim. Bu sene parkuru görmedim. Eminim yine keyif alacağım. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Graham Jarvis'in yarışa katılmaması kesinlikle benim için bir avantaj olacak. İyi bir derece elde edeceğime inanıyorum" diye konuştu.

Yarışlar yarın saat 15: 00'da Çamyuva sahilindeki plaj etabıyla başlayacak. Yarışlar, 14 Ekim Perşembe Sumakseniri mevkisinden saat 9: 00'da orman etabıyla, 15 Ekim Cuma saat 9: 00'da Ovacık Yaylasından başlayacak sky race etabıyla devam edecek ve 16 Ekim Cumartesi saat 9: 00'da Çamyuva sahilinden başlayacak dağ etabıyla sona erecek. - ANTALYA