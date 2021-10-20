Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 2. haftasında konuk olduğu Yunanistan ekibi Iraklis'i 64-63 yendi.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 2. haftasında konuk olduğu Yunanistan ekibi Iraklis'i 64-63 yendi. Selanik kentindeki Ivanofio Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 16-12 üstün kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına 35-29 önde girdi. Iraklis, üçüncü periyodu 51-43 önde bitirse de Bahçeşehir Koleji son çeyrekteki skorer performansıyla müsabakayı 64-63 kazandı. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ikide iki yaptı, Iraklis ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

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