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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

20.10.2021 22:12
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Hatayspor, deplasmanda Polonya'nın Polkowice takımına 83-72 yenildi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Hatayspor, deplasmanda Polonya'nın Polkowice takımına 83-72 yenildi.

Polkowice Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 önde bitiren Hatayspor, devre arasına da 40-38 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçiren Polkowice, üçüncü periyodunu 68-52 önde tamamladığı karşılaşmadan 83-72 galip ayrıldı.

Polkowice'nin ikide iki yaptığı grupta Hatayspor ilk yenilgisini yaşadı.

Hatayspor, basketbol, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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