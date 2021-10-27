Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Nesibe Aydın, gruptaki ilk mağlubiyetini yaşarken, NKA Universitas PEAC ise ikinci galibiyetini elde etti.

NKA Universitas PEAC'tan Marshall, 19 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

Üçüncü çeyrek sonunda yeniden öne geçen (56-55) NKA Universitas PEAC, mücadeleyi de 78-66 kazandı.

Ev sahibi ekip, Pecs kentindeki Lauber Dezsö Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-16 önde bitirdi ancak soyunma odasına Nesibe Aydın'ın 36-35 üstünlüğüyle gidildi.

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