Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray, B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 78-76 yenildi.

Kursk Spor Kompleksi'nde oynanan ve ilk çeyreği sarı-kırmızılı ekibin 22-20 üstünlüğüyle geçilen mücadelenin devresine 41-41 beraberlikle gidildi.

Rus ekibinin üçüncü çeyreği 60-58 önde kapattığı maçta son dakikalar çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi takım, son 15 saniyesine 76-76 berabere girilen karşılaşmayı 78-76 kazandı.

Galatasaray, bu sezon ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Rus temsilcisi 2'de 2 yaptı.