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Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden Açıklaması - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden Açıklaması

19.10.2021 09:18
Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden Açıklaması

Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden, Mersin Yenişehir Belediyespor maçında hakem hatasından dolayı mağlup olduklarını söyledi.

Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden, Mersin Yenişehir Belediyespor maçında hakem hatasından dolayı mağlup olduklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden, "Ligin ilk haftasında Yenişehir Belediyesi karşısında genç kadromuz ile çok iyi mücadele ettiğimiz maçın bitimine 5.32 dakika kala skor 68-72 iken aleyhimize çalınan basket faul kararının daha sonra sayı iptal/ kapama faulü olarak masaya gösterilmesine rağmen aleyhimize 2 sayı daha yazılmış olması genç oyuncularımızın maça ortak olduğu dakikalarda takımımızın direncini kıran bir faktör oldu" dedi.

Uğur Özden, "Sezonun ilk haftasında yaşadığımız bu talihsiz olayda art niyet aramıyoruz. Ancak hakem arkadaşlarımızdan daha yüksek form ve dikkat ile maç yönetmelerini yapılan haklı itiraza dahi teknik faul çalmanın işleri daha da zorlaştırdığını anlamalarını istiyoruz. Maçı kazanan Yenişehir Belediyesi takımını da tebrik ediyor, Avrupa kupasında ve ligde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden Açıklaması

Uğur Özden, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden Açıklaması - Son Dakika
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