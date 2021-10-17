Bergama Belediyespor - Formül Erbaaspor: 1-2

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bergama Belediyespor, 8'inci haftada konuk ettiği Formül Erbaaspor'a öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Menemen İlçe Stadı'nda Bergama'nın 11'inci dakikada Yunus'la bulduğu gole Erbaa, 64'üncü dakikada Alperen ve 76'ncı dakikada Murat'la karşılık verdi. Grupta yalnız ilk hafta kazandıktan sonra yüzü gülmeyen, üst üste 2 beraberliğin ardından sahadan ine mağlubiyetle ayrılan Bergama Belediyespor, 8 maçta 6 puanla düşme hattında kaldı.

Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu