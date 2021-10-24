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Beşiktaş ile Galatasaray 350. randevuda - Son Dakika

Beşiktaş ile Galatasaray 350. randevuda

24.10.2021 10:19
Beşiktaş ile Galatasaray 350. randevuda

Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 123-112 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 9 haftada siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 2'şer de mağlubiyet ve beraberlikle 17 puan aldı. Sarı-kırmızılılar da 5 galibiyet, 2'şer de mağlubiyet ve beraberlikle 17 puan elde etti.

350. randevu

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 349 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 123 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 112 kez rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 487 golüne Beşiktaş 456 ile karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde ise 126 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 37 kez gülen taraf oldu. 43 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 153 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 132 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki son 10 maç

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 3 kez rakibini mağlup etti, 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig) - İSTANBUL

Beşiktaş ile Galatasaray 350. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, 112, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş ile Galatasaray 350. randevuda - Son Dakika Spor


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