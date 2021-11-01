Beşiktaş'ın Sporting kafilesi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile mücadele edecek Beşiktaş'ın kafilesi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Beşiktaş, 3 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Sporting ile karşılaşacak. Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak maçı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ile Maksim Gavrilin yapacak. Kirill Levnikov dördüncü hakem olacak. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre Sporting mücadelesi kafilesinde şu oyuncular yer aldı: "Ersin, Mert, Rıdvan, Montero, Josef, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Atiba, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip, Nsakala, Welinton, Kenan, Sardar, Umut Meraş, Alex Teixeira."