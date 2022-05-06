Beyin kanaması geçiren futbolcu, 5 ay sonra 'kaskla' döndü - Son Dakika

RİZE'de, 5 ay önce Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçta hava topuna yükseldiği sırada rakibiyle çarpışarak kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiren Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu İmran Gür (16), tedavisinin ardından yeniden sahalara döndü. İlk maçında yine Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı başında koruyucu kaskla sahaya çıkan ve takımı 3-0 kazanan İmran, "Kendime geldiğimde tekrar yeşil sahalara dönebilir miyim diye düşündüm. Bu anı sabırsızlıkla bekliyordum. Yeniden sahalarda olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Rize'de, 28 Kasım 2021'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçın 15'inci dakikasında hava topuna yükselen İmran Gür rakibi ile çarpıştı. Yere yığılan iki oyuncuya kulüp doktoru ve sağlık çalışanları müdahale etti. Kameralara da yansıyan o anların ardından sahadan yürüyerek çıkan Gür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen İmran Gür, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 5 ay tedavi gören İmran Gür, iyileşir iyileşmez özlemini duyduğu yeşil sahalara geri döndü. İlk maçında yine Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı başında koruyucu kaskla sahaya çıkan ve takımı 3-0 kazanan İmran, büyük mutluluk yaşadı. Taraftarlar da İmran için tezahüratlarda bulundu.

'DAHA ÇOK ÇALIŞARAK 'İMRAN GERİ DÖNDÜ' DEDİRTECEĞİM'Sahalarda olduğu için mutlu olduğunu ifade eden İmran Gür, şunları söyledi: "Kafa topuna çıkarken darbe yedim. Bayılmışım, hastaneye götürmüşler beni. Uyandığımda ameliyat olmuştum, hiçbir şey hatırlamıyordum. Kendime geldiğimde tekrar yeşil sahalara dönebilir miyim diye düşündüm. Bu anı sabırsızlıkla bekliyordum. Yeniden sahalarda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Doktorlarla konuştuğumda bana tekrar yeşil sahalara dönebileceğimi söylediler. Bu bana moral oldu. 5 aydır yeşil sahalara döneceğim günü iple çekiyordum. Sabırsızlıkla bekledim, nihayet sahalara döndüm. Kaza geçirdiğim takımın maçında yeniden sahalara dönmem de güzel bir tesadüf. Maçın son 5 dakikasında hocam beni takıma dahil etti. O esnada da taraftardan büyük bir destek gördüm. Benim için unutulmaz bir an. 5 aylık bir kaybım var, eksiklerimi en kısa zamanda toparlayıp yeniden eski günlerime döneceğim. Biraz daha çok çalışarak 'İmran geri döndü' dedirteceğim."'İNANCI ONU YENİDEN SAHALARA DÖNDÜRDÜ'Çaykur Rizespor U-16 takımı teknik sorumlusu Hakan Turanlı da, "Bu talihsiz olay karşısında büyük üzüntü yaşadık. Çok zorlu süreçler geçirdik. Bugün İmran'ı yeniden yeşil sahada gördüğümüz için çok mutluyuz. İmran'ın inancı onu yeniden sahalara döndürdü. İmran yeniden maça çıktığında o da biz de tribündeki taraftar da çok mutluyduk. Bütün o kötü günleri unuttuk. İmran'ın bundan sonraki süreçte futbol oynamasına engel bir durum yok. Kontrollü bir şekilde planlayarak İmran'ı yeni sezonda tekrar aramızda göreceğiz" dedi.'KAYBETTİĞİ ZAMANIN TELAFİSİNİ YAPACAKTIR'

Çaykur Rizespor Akademi Direktörü Fedai Aksoy ise, "Erzurumspor maçındaki bu talihsiz olayı gördüm. Büyük üzüntü yaşadım. İmran da bütün oyuncularımız da bizim için çok değerli. Ameliyat sonrasındaki sürecin bir an önce bitmesini bekledik. Artık İmran yeşil sahalara döndü. Çok mutluyuz. Bundan sonra İmran daha büyük gayret göstererek arada kaybettiği zamanın telafisini yapacaktır" ifadelerini kullandı.