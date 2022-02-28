Spor Bilimleri yeni döneme 3 etkinlikle başladı - Son Dakika
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Spor Bilimleri yeni döneme 3 etkinlikle başladı

28.02.2022 13:10
Spor Bilimleri yeni döneme 3 etkinlikle başladı

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Bahar Yarıyılı'na 3 bölümde düzenlenen ve alanında yetkin kişiler tarafından verilen ilk ders etkinlikleri ile merhaba dedi.

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Bahar Yarıyılı'na 3 bölümde düzenlenen ve alanında yetkin kişiler tarafından verilen ilk ders etkinlikleri ile merhaba dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı'na 3 bölümde düzenlenen 'İlk Ders Etkinliği' ile merhaba dedi. Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde düzenlenen ilk derste Türkiye Karate Federasyonu Hakem Kurulu Üyesi ve Milli Antrenör Uğur Kobaş, öğrencilere 'Antrenörlükte Kariyer Planlama' konusunu anlattı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nün ilk dersinde Emekli Öğretim Görevlisi Nedim Kurtiç öğrencilerle buluştu.

Kurtiç, 'Günümüzden Geleceğe Beden Eğitimi ve Spor' başlıklı bir ders verdi. Spor Yöneticiliği Bölümü'nün ilk dersinde ise iş adamı ve spor yöneticisi Yavuz Köprülüoğlu iş dünyasının bir temsilcisi olarak 'Spor Yönetiminde İş Dünyası ve Spor İlişkisi' konusunu öğrencilerle paylaştı. Her bir etkinliğin ardından katılımcılara günün anısına hediye takdim edildi. SUBÜ, +1 Eğitim Modeli'ni Spor Bilimleri Fakültesi'nde ilk uygulayan üniversite olurken bu alanda da sektör temsilcilerini üniversitede öğrencilerle buluşturuyor. - SAKARYA

Spor Bilimleri yeni döneme 3 etkinlikle başladı
Spor Bilimleri yeni döneme 3 etkinlikle başladı

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Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye, Sakarya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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