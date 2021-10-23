Bitexen Düzcespor: 0-1

STAT: Kızılcabölük Semt

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Selçuk Gökgöz (xx), Şükrü Mert (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (x) - Ali (x) (Dk. 58 Mustafa x), Adem (xx), Alpay (x), Mehmet Kaan (x), Emre Tekin (x) (Dk. 53 Furkan x), Yunus Emre (x) (Dk. 83 Can x), Anıl (xx), Mehmet Akif (x), Kıvanç (x), Vedat (xx)BİTEXEN DÜZCESPOR: Ersin (xx) - Dede (xxx), Recep (xx) (Dk. 90 Emre), Erçin (xx), Hazar Can (xxx), Osman (xx), Erdi (xxx), Oğuzhan (xx) (Dk. 90 Muhammed), Samet (xxx), Nevzat (xx) (Dk. 88 Onur), Murat (xxx) (Dk. 84 Tugay xx)GOL: Dk. 75 Murat (Düzcespor)SARI KART: Samet (Düzcespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kızılcabölükspor, 9'uncu haftada konuk ettiği Bitexen Düzcespor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın tek golünü 75'inci dakikada konuk ekip adına Murat Gürbüzerol kaydetti. Bu sonuçla galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Kızılcabölükspor 3 puanla son sırada kalırken, ilk deplasman galibiyetini alan Düzcespor 16 puana ulaşarak 2'nci sıraya yükseldi.

- Denizli