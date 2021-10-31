BMX Süper Kross Dünya Kupası 8. tur yarışları Sakarya'da başladı

Ardından "elit kadınlar", "elit erkekler", "23 yaş altı erkekler", "23 yaş altı kadınlar" kategorilerinde yarışların startı verildi.

Sabah saatlerinde başlayan antrenman turlarının ardından sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verdi.

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