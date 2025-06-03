Spor Branşları Koordinatörler Zirvesi - Son Dakika
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Spor Branşları Koordinatörler Zirvesi

Spor Branşları Koordinatörler Zirvesi
03.06.2025 17:39
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Erzurum'da düzenlenen toplantıda antrenörler, spor faaliyetlerini ve başarılarını anlattı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Branşları Koordinatörler toplantısında branş koordinatörleri sunum yaptı. GSİM Müdürü Levent Çakmur, "Sporun mutfağındaki gerçek kişiler sizsiniz, siz olmazsanız biz buralarda olamazdık" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde spor branşları koordinatörler zirvesi Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, Spor Şube Müdürü Ömer Karslı ile Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya'nın da katıldığı zirvede Spor Branşlarının koordinatör antrenörleri sunum yaparak faaliyetlerini, sporcu sayılarını ve yapılan yarışlarda ve müsabakalarda elde ettikleri başarıları anlattılar. Atletizm, Atıcılık, Badminton, Basketbol, Boks, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Curling, Eskrim, Futbol, Güreş, Halter, Hokey, Judo, Karate, kayak, Kick Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Tenis, Voleybol, Taekwondo ve Yüzme gibi branşlarda yapılan sunum oldukça faydalı geçti.

Bu işin mutfağında sizler varsınız

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sporda Mutfaktaki gerçek kişilerin antrenörler olduğunu belirterek, "Bu işin mutfağındaki gerçek kişiler sizlersiniz. Sizlere minnettarız. Benim bir hayalim vardı. Hedefimiz Erzurum'da sporu layık olduğu yere getirmek. Bunu başardık, başarmaya da devam edeceğiz. Erzurum bugün baktığımız da sporda layık olduğu zirvede. Bu bizi gerçekten gururlandırıyor. Gençlikte ve yurt hizmetlerinde de hedefimiz yine zirve. Biz bir aileyiz. Sizler olmazsanız bizlerde burada olamazdık" diye konuştu.

İstiklal Marşımızı okutmak isteyen antrenörler baş tacımız

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ise 15 Aralık 2025 tarihine kadar yapacakları gözlem ve değerlendirmelerin ardından antrenör performans takip sistemine geçeceklerini belirterek, "İstiklal Marşımızı okutmak isteyen antrenörlerimizle ayrı program diğer antrenörlerle ayrı program kapsamında değerlendirme yapacağız. 15 Aralık 2015 tarihinden itibaren antrenör performans sistemine geçeğiz. Ülkemizi uluslararası alanda başarı ile temsil edecek. İstiklal marşımızı okutacak antrenörlerimiz baş tacımız olacak" diye konuştu.

Toplantının ardından antrenörlerin onuruna öyle yemeği verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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