Bucaspor 1928 Şanlıurfa'da terleyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Teco Karacabey Belediyespor'a 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan Bucaspor 1928, yarın Şanlıurfaspor deplasmanına çıkacak. Şanlıurfa GAP Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Sarı-lacivertliler bu maç öncesi 13 puanla 5'inci sırada, Şanlıurfa ekibi ise 12 puan'la 9'uncu basamakta yer alıyor. Bucaspor 1928, kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler son olarak kupada Eyüpspor'a 2-0 yenilerek elenmişti.