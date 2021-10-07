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Burak Yılmaz: "Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor" - Son Dakika

Burak Yılmaz: "Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor"

07.10.2021 20:12

- Burak Yılmaz: "Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor" A Milli Takım'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Norveç maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor" dedi.

- Burak Yılmaz: "Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor"

İSTANBUL - A Milli Takım'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Norveç maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor" dedi.

Norveç maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp müsabakayı değerlendiren A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, yarınki maçın öneminin farkında olduklarını ifade ederek, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Herhangi bir puan kaybına tahammülümüz yok. Elemelere çok iyi başladık devamında kötü gitti. Hepsini bir kenara bırakıp yarın 3 puana odaklanmış bir milli takım var. Yeni bir hava, ortam ve yeni hocamız var. Bizler de kendisine sizler gibi yardımcı olup bir bütün olmak zorundayız. Tamamen yarına konsantre olmuş, galibiyetten başka düşüncesi olmayan milli takım var. Gereken hazırlıkları yaptık ve maç saatini bekliyoruz. Hem genç hem tecrübeli bir kadro var. Onların çok fazla öğüt ve desteğe ihtiyaçları yok. Futbolda abilik statüsüne çok inanmıyorum. Sahada herkesten fazla kilometre yaptığım için konuşmalar yapıyoruz, bende onlarla konuşuyorum. Herhangi bir ismin maç öncesinde konuşmayı düşündüğünü sanmıyorum" diye konuştu.

"Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor"

Stefan Kuntz ile 3 gündür beraber olduklarını anlatan Yılmaz, "Saha içerisinde bu kadar kısa süre içinde radikal bir değişim olacağını hemen beklememek lazım. Takım içerisinde dokunuşları bırakacaktır. Onun uzun süreli bir anlaşma idealinde geldi. Ona destek olup ona zaman tanımamız gerekiyor. Yarın mutlaka küçük dokunuşlarıyla hem sizlere hem bizlere bir etki yapacaktır. 6 aylık süreci inanın bilmiyorum. Geçmiş ile alakalı muhakkak kötüleri konuştuk. Ama 6 aylık süreçte olan kötü şeyleri konuşmanın iyi olacağını düşünmüyorum. Geçmişi konuşmak itemiyorum. Konuşacak olsak inanın çok şey var. Hep en tepedekiler sorumluluğu alır. Ama burada sadece hoca yüklenilecek şeyler yok. Her hatadan ders çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Norveç maçında baskı olmalı"

Norveç müsabakası özelinde oyuncularda baskı oluşmasının iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Takım üzerinde herhangi bir baskı yok ama baskı olmalı. Baskı futbolcuyu ayakta diri formda tutan bir unsur. Arkadaşlarımız rahat, stresten uzak kalmaya çalışıyoruz. İnternetten uzak kalıyoruz. Hocamızda bunu bize sağlıyor. Hocamız baskıyı üzerine almaya çalışıyor. Takımın üzerinde baskı yok ama baskı olmalı ayakta durmak için. Norveç'in eksikliklerine gelince böyle seviyelerdeki maçlarda eksiklik çok fazla hissedilmiyor. Herkes ülkesi için oynuyor ve eksik oyuncuların yerini dolduracak oyuncular var" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz: Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor
Burak Yılmaz: Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor
Burak Yılmaz: Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor
Burak Yılmaz: Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor

A Milli Futbol Takımı, Burak Yılmaz, Milli Takım, Norveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Yılmaz: 'Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz: "Hocamıza destek olup tanımamız gerekiyor" - Son Dakika
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