Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Boluspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Boluspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde şut çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Son Dakika

Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı

Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi

Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı

Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor

Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı

Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı