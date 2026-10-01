Şarkıcı Güllü'nün davasında sanık Gülter, kamera fişlerinin çekili olduğunu söyledi - Son Dakika
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Şarkıcı Güllü'nün davasında sanık Gülter, kamera fişlerinin çekili olduğunu söyledi

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Şarkıcı Güllü\'nün davasında sanık Gülter, kamera fişlerinin çekili olduğunu söyledi
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma, aranın ardından avukatların sorularıyla sürdü. Tutuklu sanık Gülter, kameraların fişinin telefon şarjı ve çaycı nedeniyle çekili olduğunu söyledi; şarkıcının oğlu ise olaya karışan herkesten şikayetçi oldu.

'SALONDAKİ KAMERANIN FİŞİ TELEFON ŞARJ ETTİĞİMİZ İÇİN ÇEKİKTİ'

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasına, aranın ardından avukatların sorularıyla devam edildi. Olayın ardından sakinleştiricinin etkisinde olduğu için ilk ifadesinde; ne söylediğini hatırlamadığını savunan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, ev içindeki bazı kameraların kapalı olduğunun sorulması üzerine, "Mutfağın oradaki kameranın takılı olduğu fiş çaycı makinesinin takılı olmasından kaynaklı olarak çekiliydi. Salondaki kameranın fişi de sürekli telefon şarj ediyorduk. O nedenle fişi çekiliydi" diye yanıt verdi.

'ANNEMLE ARAMIZDA BÜYÜK BİR PROBLEM YOKTU'

Annesi ile arasında, her kız çocuğuyla annesi arasındaki problemlerin olduğunu söyleyen Gülter, "Annemle aramızda sorun yoktu. Her anne ile kız arasında olan sorunlardan vardı. Büyük bir problemimiz yoktu" dedi.

'ANNEMİN DİJİTAL MERAKI VARDI'

?Annesinin odasının kapısının neden şifreli olduğunun sorulması üzerine, "Annemin tamamen dijital eşyalara merakı vardı. Hatta kameraları da onun için taktırmıştı" diyen Gülter, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan, olayın ardından neden tekrar yukarı çıktığı yönündeki soruya ise "O an kendimde değildim. Ben cezaevinde, kadın programlarında gördüm. Hatta olaydan sonra bir polis, iyi olup olmadığımı sorduktan sonra beraber yukarı çıkmıştık. Hatırladım" diye yanıt verdi.

'7 YILDIR YASAKLI MADDE KULLANMIYORUM'

Olay sırasında alkollü olmadığını ve yasaklı madde kullanmadığını da söyleyen Tuğyan Ülkem Gülter, "Daha önce yasaklı madde kullanıyordum ama 7 yıldır kullanmıyorum" dedi.

'OLAYA KARIŞAN HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM'

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise annesinin ölümüyle ilgisi olan herkesten şikayetçi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"?Olayın olduğu gün Kartal'daki evimdeydim. Ablam aradı, çığlıkla 'Annem düştü' dedi. Hemen yola çıktım, hastaneye gittim. Bir polis kameralara ulaşıp, ulaşamadığımı sordu. Ulaşabildiğimi söyledim ve uygulamayı açıp, polise verdim. Ardından hastaneye girdim ve ablamla karşılaştık. Çığlık atarak ağlamaya başladı. Ben olaya karışan herkesten şikayetçiyim."

Mehmet İNAN-Zehra BAYKAL YILDIZ/YALOVA,

Kaynak: DHA
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