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Busenaz Sürmeneli: "Sizi ağlatmaya devam edeceğim" - Son Dakika

Busenaz Sürmeneli: "Sizi ağlatmaya devam edeceğim"

04.10.2021 15:42
Busenaz Sürmeneli:

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, "sevinçten bizi ağlattın" diyenlere, "Sizi ağlatmaya devam edeceğim" şeklinde karşılık veriyor.

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, "sevinçten bizi ağlattın" diyenlere, "Sizi ağlatmaya devam edeceğim" şeklinde karşılık veriyor. Çok çalıştığını belirten Sürmeneli, 7 ayda bir hafta evinde kalabildiğini söyledi.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nu makamında ziyaret eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, başarı için çok çalıştığını söyledi. Altın madalyanın arkasında büyük bir emek olduğunu belirten Sürmeneli, 7 ayda kendi evinde sadece bir hafta kalabildiğini dile getirdi. Çok güzel tepkilerle karşılaştığını vurgulayan Sürmeneli, insanların kendisine gururla baktığını söyledi.

"13 yıldır sabah akşam çalışıyoruz"

Çalışmalarını ara vermeden sürdürdüğünü belirten milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Ben olimpiyatlara çok çalışarak, çok emek vererek gittim. 13 yıldır hocamla birlikte sabah akşam çalışıyoruz. Sürekli çalışıyorum. 7 ayda bir hafta evimde kalabildim. Büyük bir emek var. Belki siz sadece madalyayı görüyorsunuz ama arkasında büyük bir emek var. Ben madalya alınca çok güzel tepkilerle karşılaştım. Trabzon'a gidince bana gururla bakan gözlerin parıltısını hissettim. Beni gören herkes 'bizi ağlattın' diyor bana. Ben de onlara 'Sizi daha çok ağlatacağım' diyorum" dedi.

Busenaz Sürmeneli'nin başarısından dolayı çok gururlandıklarını söyleyen Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Busenaz'ı yürekten tebrik ediyorum. Türk Bayrağı'nı dalgalandırması bizi gururlandırdı. Bundan sonraki hayatında ve müsabakalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkanlık makamında Busenaz Sürmeneli ile sohbet eden Başkan Sarıalioğlu, Busenaz Sürmeneli'ye reşat altını takdiminde bulundu. Of Belediye Meclis Üyesi Yasemin Hacıefendioğlu ise Sürmeneli'ye çiçek takdiminde bulundu.

Ziyarete ayrıca; AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, Kadın Boks Milli Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, belediye meclis üyeleri katıldı. - TRABZON

Busenaz Sürmeneli: Sizi ağlatmaya devam edeceğim
Busenaz Sürmeneli: Sizi ağlatmaya devam edeceğim
Busenaz Sürmeneli: Sizi ağlatmaya devam edeceğim
Busenaz Sürmeneli: Sizi ağlatmaya devam edeceğim
Busenaz Sürmeneli: Sizi ağlatmaya devam edeceğim
Busenaz Sürmeneli: Sizi ağlatmaya devam edeceğim

Salim Salih Sarıalioğlu, Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli: 'Sizi ağlatmaya devam edeceğim' - Son Dakika Spor


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