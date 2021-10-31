Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-1 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti.

Ege ekibi 39'uncu dakikada Talha'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Konuk Tepecikspor maçın 55'inci dakikasında Yasin ile tablayı eşitledi: 1-1. Fethiyespor 65'inci dakikada Serhan'ın ayağından galibiyet sayısını buldu ve maçı kazanmasını bildi.Bu sonuçla Fethiyespor 25 puana yükselerek liderlik koltuğunu korudu, Büyükçekmece Tepecikspor ise 10 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşamadı.