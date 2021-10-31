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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Balıkesirspor maçının ardından

31.10.2021 19:30
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Balıkesirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Balıkesirspor'u 2-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maçın ilk yarısında güzel işler yaptıklarını ve maçtan galip ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Balıkesirspor'u 2-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maçın ilk yarısında güzel işler yaptıklarını ve maçtan galip ayrıldıklarını söyledi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakem Bülent Birincioğlu ve ekibinin güzel bir maç yönettiğini belirtti.

Hakemin her iki takıma da olması gerektiği gibi davrandığını ifade eden Sözeri, "Avrupai bir maç yönettiler ve gözümüzün pasını sildiler. Avrupa'dan hakem isteyenlere Bülent Birincioğlu ve ekibi güzel bir cevap verdi. Biz hakemlerimizi böyle görmek istiyoruz. İki tarafa da çaldığı, çalmadığı düdükler oyunun tempolu olmasında büyük rol oynadı. Tebrik ediyorum yolları açık olsun." diye konuştu.

Sözeri, maçın ilk yarısında güzel bir oyun ortaya koyduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu tarz maçlar hep zorlu olmuştur. İlk yarıya iyi başladık hatta ilk devre tamamını domine ettik ve güzel işler yaptık. Pozisyonlara girdik ve neticesinde de iki gol bulduk. İlk yarıda ki oyunumuzu eğer 90 dakikaya yayabilsek çok daha iyi olacak. İlk ikinin en büyük adayı biziz, o zaman ilk ikinin çok daha büyük adayı olacağımızı söyleyebiliriz."

İkinci yarı iyi oyun oynamadıklarını anlatan Sözeri, şöyle devam etti:

"İkinci yarı anlamsız bir şekilde açıkçası adını koyamadığımız bir oyun oynadık. Geri çekilme yok rakibimiz tek pozisyonda golü buldu ondan sonra çok stres yaptık. Çünkü bu tarz maçlarda kaybedilen puanlar size travma yaşatır. Kaybedilen puandan daha fazlası olur. Oyuncu değişiklikleri yaptık ama benim en çok takıldığım konu ikinci yarı bazı oyuncuların bireysel oynama isteğine yönelmeleri ki biz bunu istemiyor, takım oyunu istiyoruz. O konuda da gerekli uyarılarımızı yapacağız ama ilk yarıda ki takım oyun anlayış her şey çok güzeldi. Bu hatalarımızdan ders alıp analizlerimizi yapacağız."

Balıkesirspor Cephesi

Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak da, iki takımın güzel bir maç çıkardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz gerçekten çok zor şartlarda çok zor bir durumda elimizden gelen mücadeleyi yapmaya çalışıyoruz. Oyunumuzu her hafta geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Özellikle savunma ve hücum yönümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Erzurumspor maçına da böyle çalışarak geldik. Amacımız oyunu tutabilmekti çünkü rakibimizin gücünü biliyoruz. Karşılıklı oyunu tutabilirsek en azından daha sonra müdahalelerimizle oyunu lehimize çevirirdik diye düşünüyorduk. Basit goller yedikten sonra bizim gibi takımların geri dönüşü kolay değil. İkinci yarı gerçekten sahaya karakter koyan futbolcularımı kutluyorum. Beraberliği yakalayacak hatta öne geçebilecek pozisyonları yakaladık, değerlendirebilirdik. İyi yoldayız gelişmeye devam ediyoruz. Umarım bu maçın sıkıntısını, üzüntüsün çok çabuk atlatıp önümüzdeki Adanaspor maçına hazırlanacağız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika
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