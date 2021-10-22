Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak

Sakatlıktan çıkan Remy, Phiri ve Yasin Pehlivan 'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes ve Gökhan Gönül ile kırmızı kart cezalısı Tyler Boyd kadroda yer almayacak.

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