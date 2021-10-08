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Deneyap atölyesinde sınav hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Deneyap atölyesinde sınav hazırlıkları sürüyor

08.10.2021 14:45
Deneyap atölyesinde sınav hazırlıkları sürüyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılacak olan öğrenci seçme sınavı için yapılan son hazırlıkları...

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılacak olan öğrenci seçme sınavı için yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi.

Talas Gençlik Merkezi Müdürü Ali Karagöz'den yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi alan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada; "Sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 27 ilde açılan Deneyap Teknoloji Atölyeleriyle geleceğimiz olan gençlerimizin teknoloji ile yıldızlaştıracağız. Gençlerimizin ufkunu Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile açarak projeleri için yeterli fiziki imkanlar ve son teknolojik donanımlar sağlayarak, gençlerin bilim ve teknolojide yenilik üretmelerini hedefliyoruz. Bizler inanıyoruz ki Gençlerimiz Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile çok büyük işlere imza atacaklar. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Deneyap atölyesinde sınav hazırlıkları sürüyor
Deneyap atölyesinde sınav hazırlıkları sürüyor
Deneyap atölyesinde sınav hazırlıkları sürüyor

Ali İhsan Su, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Deneyap atölyesinde sınav hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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