Denizlispor, Kocalispor'la karşılaşacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay geçiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hafta içinde Şile Yıldızspor'u eleyen 10 puanlı Altaş Denizlispor yarın evinde 16 puanı bulunan Kocaelispor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Davut Dakul Çelik düdük çalacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50 TL, B-D üst 40, A-E üst 30, A-E alt 20, maraton 15, kale arkası 10 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Serhat Gülpınar, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Kocaelispor maçına çok iyi hazırlandık. Elimizden gelen mücadeleyi gösterip istediğimiz sonucu alacağız" dedi.