Denizlispor kupa sınavına çıkacak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Gema Polimer Şile Yıldızspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Mücadelede Erhan Kutlu düdük çalacak.

TFF 1'inci Lig'de haftayı bay takım olarak geçen Altaş Denizlispor'da sakatlıkları sona eren Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir'in forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Kupada rakibini normal sürede veya gerek olması halinde uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf üst tura çıkacak. Denizlispor, bu maçın ardından ligde pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak.