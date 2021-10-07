Diyarbakır takımlarının hüzün gecesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır takımları 6. haftayı çifte kayıpla kapattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır takımları 6. haftayı çifte kayıpla kapattı. Son dakika golüyle deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenilen Amedspor liderliği kaybetti. Penaltı golüyle evinde Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 kaybeden Diyarbekirspor 6. maçında 4. yenilgisini aldı. Diyarbakır temsilcileri, üzücü bir gece yaşadı. Fikstür gereği hafta içi oynanan maçlarda puan alamayarak kenti üzdü. 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta liderliğe yükselen Amedspor'un hevesi Bursa deplasmanında kursağında kaldı. 0-0 biten maçın ikinci yarısında 1-0 öne geçen Amedspor, uzatma dakikalarında önce sevindi, sonra üzüldü. 90+5'te Çağatay Yılmaz ile 1-1'i yakalayan Amedspor, 90+8'de kalesinde gördüğü golle yıkıldı. Diyarbekirspor'da çöküş sürüyor Bir diğer hüsranı ise 2. Lig Kırmızı Grup'ta kötü bir sezon geçiren Diyarbekirspor yaşadı. İkinci yarıda penaltıdan yediği golle sahadan 1-0 yenik ayrılan Diyarbekirspor, 4 puanda kaldı. 10 Ekim Pazar günü Amedspor-Şanlıurfaspor ve İnegölspor-Diyarbekirspor karşılaşmaları oynanacak. - DİYARBAKIR

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