Üye Girişi
Diyarbakırlı judocu Fransa'da madalya peşinde - Son Dakika

Diyarbakırlı judocu Fransa'da madalya peşinde

26.10.2021 13:20
Diyarbakırlı judocu Fransa'da madalya peşinde

Diyarbakırlı milli sporcu Muhammed Delil Peksert, ay yıldızlı milli forma için ringe çıkacak.

Diyarbakırlı milli sporcu Muhammed Delil Peksert, ay yıldızlı milli forma için ringe çıkacak.

Diyarbakırlı milli sporcu Muhammed Delil Peksert, İşitme Engelli Büyükler Dünya Judo Şampiyonasında ay yıldızlı milli forma için ringe çıkacak. 28-30 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Versailles şehrinde yapılacak şampiyonaya, başarılı judocu 90 kiloda mücadele edecek. Türkiye adına şampiyonada yer alacak judocunun antrenörlüğünü, Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Bölge Sorumlusu Osman Gökcül yapacak. Milli Takım Antrenörü Osman Gökcül, Muhammed'in çok yetenekli bir sporcu olduğunu ve Fransa'da yapılacak şampiyonadan çok umutlu olduklarını söyledi. Gökcül, her türlü zorluğun üstesinden gelen ve kendisini iyi bir judocu olarak yetiştiren Muhammed'in kendilerine iyi bir derece sunacaklarına inandığını belirterek böyle azimli ve inançlı sporcuların her branşta olmasına Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu kaydetti. Gökcül, "Özellikle şunu ifade etmek istiyorum; Muhammed iyi ve çok azimli bir sporcu. Bu özellikler Muhammed'i birçok sporcudan ayrı kılıyor. Yaşadığı zorluklara göğüs geren, biz antrenörleriyle iyi bir bağ kuran ve sporcu arkadaşlarına samimi bir yaklaşım gösteren Muhammed'in her yönüyle örnek bir judocu olduğunun altını çiziyorum. Bu sporcumuzun Fransa'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonasında en iyi dereceyi yapacağına inanıyorum. Yapılan antrenmanlar ve ortaya konulan performans bizi bu anlamda umutlandırmıştır. Her hangi bir aksilik olmaması halinde Muhammed, bizleri gururlandıracak bir başarıya imza atacaktır" dedi.

Sıklet değişimi dezavantaj olabilir

Muhammed'in çok iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, gerek Diyarbakır'da gerekse milli takım hazırlık kamplarında iyi bir dönem geçirdiğini vurgulayan Gökcül, Diyarbakır'dan Büyükler Dünya Judo şampiyonasına sporcu göndermenin kendilerini oldukça gururlandırdığına işaret etti. Gökcül, "Muhammed, tecrübeli bir sporcumuz ve kariyerinde Büyükler Dünya Şampiyonluğu ve Deaflympics Oyunları beşinciliği bulunmaktadır. Ancak sıklet değişiminden dolayı ilk defa 90 kiloda yarışacak olması da dezavantajdır. Sporcumuza güveniyor ve başarılar diliyorum. Desteklerinden dolayı Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'ya teşekkür ederim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakırlı judocu Fransa'da madalya peşinde

Milli Sporcu, Diyarbakır, Fransa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakırlı judocu Fransa'da madalya peşinde - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Soylu 13:21 Bakan Soylu "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir anısını anlattı Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis 13:04 Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis Scooter süren kadın otobüsün altına savrularak metrelerce sürüklendi 13:00 Scooter süren kadın otobüsün altına savrularak metrelerce sürüklendi
Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması 12:14 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması 11:54 "Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı 11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı
Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 11:03 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi

Son Dakika Haberleri
13:18 Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi
13:03 Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis
13:01 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
12:59 Scooter süren kadın otobüsün altına savrularak metrelerce sürüklendi
12:37 Altın ne kadar? Altın neden düşüyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
12:29 Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu
12:13 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması
11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı
11:44 Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi         
13:18
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı         
12:07
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda         
11:07
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 13:26:15. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakırlı judocu Fransa'da madalya peşinde - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement