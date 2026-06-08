Spor Dostu Kampüs Turnuvası Yapıldı - Son Dakika
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Spor Dostu Kampüs Turnuvası Yapıldı

Spor Dostu Kampüs Turnuvası Yapıldı
08.06.2026 12:30
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Erciyes Üniversitesi'nde işitme engelli öğrencilerle spor etkinliği düzenlendi, dostluk pekişti.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Spor Dostu Kampüs Sevgi Engel Tanımaz Dostluk Turnuvası'nda, Kayseri 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ile üniversite öğrencileri anlamlı bir etkinlikte buluştu.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü tarafından yürütülen Eğitim Felsefesi dersi kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirildi. Kayseri 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'ndan gelen 35 öğrenci ve 10 öğretmen, fakülte tesislerinde düzenlenen 'Spor Dostu Kampüs Sevgi Engel Tanımaz Dostluk Turnuvası'nda ağırlandı. Etkinlik kapsamında fakülte öğrencileri ile misafir öğrenci ve öğretmenler arasında futbol, voleybol, basketbol ve futsal branşlarında dostluk müsabakaları ve çeşitli sportif yarışmalar düzenlendi. Gün boyunca devam eden etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem de yeni arkadaşlıklar kurdu. Program sonunda etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenlere günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlik sorumlusu Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, organizasyonun amacının üniversite öğrencileri ile işitme engelli öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlamak ve geleceğin öğretmen adaylarını meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri durumlara hazırlamak olduğunu belirtti. Aksoyak ayrıca sporun, fiziksel aktivitenin ve egzersizin önemine dikkat çekerek etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan herkese ve projede görev alan öğrencilere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Engelliler, Erciyes, Eğitim, Spor, Son Dakika

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