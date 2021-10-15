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Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı

15.10.2021 17:37
Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor'un Kulüp Başkanı Ziya Sözen, bu sezon transfer ettikleri Brezilyalı Andre Queiroz, Kadir Cin ve Rus Dmitry Ilinykh ile yollarını ayırdıklarını bildirdi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor'un Kulüp Başkanı Ziya Sözen, bu sezon transfer ettikleri Brezilyalı Andre Queiroz, Kadir Cin ve Rus Dmitry Ilinykh ile yollarını ayırdıklarını bildirdi.

Başkan Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, Kupa Voley maçları ile Yeni Kızıltepespor ve Sorgun Belediyespor müsabakalarında takımlarının beklenen performansı gösteremediğini belirtti.

Sözen, ileriye dönük oyun beklentilerini karşılamaktan çok uzak olarak düşündüklerinden, Brezilyalı pasör Andre Queiroz, smaçör Kadir Cin ve Rus smaçör Dmitry Ilinykh'in sözleşmelerinin karşılıklı fesih edildiğini aktardı.

Ziya Sözen, sporculara 2 aylık sürede kulübe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşantılarında başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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