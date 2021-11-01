Elazığ amatör liginde ilk hafta tamamlandı

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu başladı. Geride kalan ilk hafta maçları sonunda fileler toplam 43 kez sallandı. İki maçın hükmen galibiyetle sonuçlandığı haftada en farklı galibiyeti Adaletspor'u 11-1 mağlup eden Sanayi Sitespor ulaştı. Alınan sonuçlar şöyle; Aksaray Gençlik 3-0 Karakoçangücü (Hükmen). Maliyespor 0-3 Dsispor. Hicret Gençlik 2-2 Paluspor. Elazığ Üsküdarspor 3-2 Sivricespor. Sürsürüspor 0-3 Karakoçan 1985 (Hükmen). Beyhan Belediye 0-2 Şekerspor. Sanayi Sitespor 11-1 Elazığ Adaletspor. İl Özel İdare 9-1 Yeni Mahalle. Tayfunspor 3-1 Abdullahpaşaspor. Baskil Şafakspor 0-3 Arıcakspor. Ayrıca ilk hafta maçlarında geçen sezon 2. Amatör'den 1. Amatör'e yükselen Baskil Şafakspor, Beyhan Belediyespor, Elazığ Adaletspor, Elazığ Üsküdarspor, İl Özel İdarespor, Sanayi Sitespor, Sivricespor, Tayfunspor ve Yeni Mahallespor'a şampiyonluk kupaları verildi. - ELAZIĞ