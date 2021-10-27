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Elif Kaya ve Medine Düzgün Kütahya'nın gururu oldu - Son Dakika

Elif Kaya ve Medine Düzgün Kütahya'nın gururu oldu

27.10.2021 16:28
Elif Kaya ve Medine Düzgün Kütahya'nın gururu oldu

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen yarışmada, Kütahya Belediyespor sporcuları Elif Kaya ve Medine Düzgün altın madalya alarak Kütahya'nın gururu oldular.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Denizli'de düzenlenen yarışmada, Kütahya Belediyespor sporcuları Elif Kaya ve Medine Düzgün altın madalya alarak Kütahya'nın gururu oldular.

Denizli'de gerçekleştirilen 10. İller Arası Pamukkale Kick Boks Turnuvası'na 20 şehirden 750 sporcu katıldı. Kütahya'yı temsilen yarışmaya katılan Kütahya Belediyespor sporcuları Elif Kaya ve Medine Düzgün kendi branşlarında altın madalya alarak Kütahya'nın adını duyurdular. Elif Kaya Yıldız Bayanlar Kick Light branşında + 60 kiloda, Medine Düzgün ise Genç Bayanlar Kick Light branşında 65 kiloda şampiyon olarak altın madalya aldılar.

Ayrıca müsabakalarda Kütahya Kick Boks ekibinden Genç Bayanlar Low Kick 55 kiloda Ayşe Gül Nurefşan Arslanlı şampiyon olarak altın madalya almaya hak kazandılar. Yıldız Bayanlar Kick Light 60 kiloda Rümeysa Savaş 3. olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı, "Önemli olan turnuvaya katılım sağlayıp, tecrübe edinmek. Turnuvaya katılmamıza katkı sağlayan Kütahya Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık ve Kütahya Belediye Spor Kulübümüze, sporcularımızın yetişmesinde katkı sağlayan Antrenörümüz Fatma Çakır'a, turnuvada sporcularımızla ilgilenip maça çıkartan Ezgi Şebnem Hoşgör'e, katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Elif Kaya ve Medine Düzgün Kütahya'nın gururu oldu
Elif Kaya ve Medine Düzgün Kütahya'nın gururu oldu
Elif Kaya ve Medine Düzgün Kütahya'nın gururu oldu

Altın Madalya, Elif Kaya, Kütahya, Medine, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elif Kaya ve Medine Düzgün Kütahya'nın gururu oldu - Son Dakika Spor


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