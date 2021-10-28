Emre Demir'e Milli davet

U19 Milli Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor kadrosunda bulunan Emre Demir'e U19 milli takımından davet geldi. Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "U19 Milli takımımızın 10-16 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya 'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu müsabakaları aday kadrosuna Yukatel Kayserispor'umuzdan Emre Demir davet edildi.

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