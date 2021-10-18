Üye Girişi
Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

18.10.2021 23:21
Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, zor bir galibiyet aldıklarını ve iyi bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, zor bir galibiyet aldıklarını ve iyi bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'nin özellikle son haftalarda çıkışta olan bir ekip olduğunu belirtti.

Gaziantep FK'nin özellikle ikinci bölgede çok iyi kapandığını ve kazandığı toplarla kontratağa çıkan bir oyun anlayışına sahip olduğunu analiz ettiklerini aktaran Erdoğan, "Zor bir galibiyetti. İyi bir rakibe karşı oynadık. Gaziantep de özellikle son haftalarda çıkışta olan bir rakip. Biz içeride yine baskılı oynamaya çalıştık. Maçın ilk yarısında oyun kontrolü daha fazla bizdeydi. Pozisyonları değerlendiremedik ama hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında golü bulduktan sonra ikinci golü bulmak için hücum oynamaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maalesef ikinci golü bulduktan sonra ister istemez biraz fazla geriye çekildik. 2-1 olduktan sonra sıkıntılı bir son bölüm yaşadık. Bu da futbolun içinde olan şeyler. Oyuncu kardeşlerime, kader arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum, gerçekten çok güzel işler, çok güzel hikayeler yazıyorlar. Bu hikayeyi yazarken başta onursal başkanımız Lütfü Savaş'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz göreve başladığımızdan beri gerçekten güvenlerini, inançlarını sürekli bize hissettiriyorlar. Çok güzel bir camiada çalışıyoruz. Bugün buraya gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Maçın bütün bölümünde gerçekten nasıl takımıma destek olabilirim, bunu oyuncularımıza hissettirdiler. Oyuncularımız hiçbir zaman galibiyet inancını kaybetmeden son dakikaya kadar üst seviyede mücadele ederek iyi futbol oynadı. Çok mutluyuz. Bunun sevincini bugün yaşayıp yarından itibaren hafta sonu oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız."

Bulut: "İkinci yarının tamamına baktığımızda bir puan almamız gerekirdi"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, çok değişik bir ilk yarı gördüklerini söyledi.

İlk yarıda sahada olmayan ve isteklerini yerine getiremeyen bir Gaziantep FK olduğunu dile getiren Bulut, takımının kendi evinde farklı, deplasmanda farklı oynadığını belirtti.

İkinci yarıda sahada keyif veren bir futbol olduğunun altını çizen Bulut, "İkinci yarının tamamına baktığımızda bir puan almamız gerekirdi diye düşünüyorum. Ama ilk yarıyı değerlendirdiğimizde 3 puanı zaten hak etmedik. Maalesef istediğimiz ikinci golü atamadık." ifadelerini kullandı.

Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından

Ömer Erdoğan, Hatayspor, Gaziantep, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika Spor


Son Dakika

10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez 22:50 10 ülkenin Osman Kavala çağrısına Bakan Soylu'dan sert tepki: Kabul edilemez ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor 22:03 ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 sorununun çözümü için istişareler yürütülüyor Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı 21:57 Alanyaspor-Kayserispor maçında goller yağmur oldu yağdı! Ağlar tam 9 kez sarsıldı
Hatay açıklarında görünen köpek balığı heyecanlandırdı 21:35 Hatay açıklarında görünen köpek balığı heyecanlandırdı DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı 20:35 DEAŞ'ın Şii camisine düzenlediği saldırının görüntüleri ortaya çıktı Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi 20:15 Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi
500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi 18:11 500 bini aşkın genç merakla bekliyor! MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
18:39 Selçuk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ın cenazesi hayatını adadığı Baykar tesislerine getirildi
18:33 Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi
18:04 Nusret, eski çalışanlarının açtığı davayı kazanamadı! 2 milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkum bırakıldı
18:03 Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili avukatlarını devreye soktu
17:57 Son Dakika: TFF'den, başta Fenerbahçe ve hakemleri eleştiren kulüplere uyarı geldi: Dikkatli olun
17:37 "Bataklık" operasyonunda yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunmasını yaptı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı
17:30 Ali Güneş itiraf etti: Aziz Yıldırım bana dedi ki, 'F.Bahçeli futbolcu en güzel bayanlarla görüşür'
17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
Bu kadarı da olmaz! Apple'ın parlatma bezini satışa sunduğu fiyat dudak uçuklattı Bu kadarı da olmaz! Apple'ın parlatma bezini satışa sunduğu fiyat dudak uçuklattı         
23:11
Mustafa Keser-Bülent Ersoy kavgası büyüyor! 1 liralık davaya yanıt geldi: Kendine biçtiği değer Mustafa Keser-Bülent Ersoy kavgası büyüyor! 1 liralık davaya yanıt geldi: Kendine biçtiği değer         
22:22
Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak         
22:03
7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı 7 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 8 yaralı         
21:54
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi         
20:42
Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı Müge Anlı'da kan donduran iddia: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı         
20:22
Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti         
19:13
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı         
17:29
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 23:37:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hatayspor-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement