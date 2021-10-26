Erzurumspor Nazilli maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyukşehir Belediye Erzurumspor, yarın Nazilli Belediyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçının hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor Kulübü Tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri nezaretinde ısınma ve düz koşunun ardından 5-2 dar alanda top kapma antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayan mavi-beyazlılar yarın saat 15.30 Kazım Karabekir Stadyumunda Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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