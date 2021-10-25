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Eski Danıştay Üyesi Tural, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koydu - Son Dakika

Eski Danıştay Üyesi Tural, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koydu

25.10.2021 17:26
Eski Danıştay Üyesi Tural, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koydu

Eski Danıştay Üyesi Osman Tural, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Eski Danıştay Üyesi Osman Tural, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

2012-2014 yılları arasında Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı yapan eski Danıştay Üyesi Tural, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısıyla federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı.

Türk tenisinin tek bir anlayışın sunduğu yaklaşımlarla yönetilemeyeceğini ifade eden Tural, "Türk tenisinin güven, şeffaflık, ulaşılabilirlik, açık ve çok yönlü iletişim, birleştiricilik gibi çok farklı birçok konuda ihtiyaçlarının olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Türk tenisi bir kişinin, bir kulübün ve tek bir anlayışın sunduğu ya da sunabileceği yaklaşımlarla yönetilemez. Tenisin tüm paydaşlarının bir araya gelerek yenilikçi bir anlayış ve yaklaşım ile bu ihtiyaçların giderilebileceğine inanıyoruz" dedi.

"Güven duyulan bir yönetim anlayışını ortaya koymak üzere bir araya geldik"

İletişim kopukluğu yaşamadan, her an ulaşılan bir yönetim anlayışı ortaya koymaya çalışacaklarını vurgulayan Tural, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim Türk tenisinin en önemli ihtiyaçlarından birisi olarak tespit ettiğimiz şey güven eksikliği. Dolayısıyla biz bir güven duyulan ekip, güven duyulan bir yönetim ve bir yönetim anlayışını ortaya koymak üzere burada bir araya gelmiş bir ekibiz. Güven duyulan bir federasyon yapısı oluşturacağız idare anlamında. Bu yapının temelini de iletişim oluşturacak. Hem paydaşların birbirleriyle aralarındaki iletişim süreklilik arz edecek hale getirilecek, hem de federasyon yönetiminin paydaşlarla arasındaki iletişim kopukluğa uğramadan her an ulaşılan, arandığında cevap verilebilen, cevap verildiğinde de gerçekten laf olsun diye değil, problemin veya sorunun tespitini yaptıktan sonra çözümler üretecek bir yönetim anlayışını ortaya koymaya çalışacağız."

"Tenisin herkes tarafından ve her yerde oynanabilecek bir spor dalı olmasını sağlamamız lazım"

Hedeflerinden ve yapılması gerekenlerden bahseden Tural, "Atıl durumda olan spor tesislerinin tamamını olabildiğince çalışır hale getirmekte en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Tenisin herkes tarafından ve her yerde oynanabilecek bir spor dalı olmasını sağlamamız lazım. Tenis zengin sporu, zenginler oynuyor, kulüplerde oynuyor algısının kesinlikle değiştirilmesi lazım. Tenisin herkesin yapacağı, herkes için spor anlamında çok güzel bir dal olduğunu da insanlara tanıtmamız lazım. İl temsilcilerimizle, bölge temsilcilerimizle düzenleyecek olduğumuz aktivitelerle tenisin herkesin katılabileceği, herkesin her yaşta oynayabileceği bir spor olduğunu kamuoyunun dikkatine sunmamız lazım. Türkiye'nin her bölgesinde ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenleyip yerel halkın da bunlara katılımını sağlamak amaçlarımız arasında" açıklamasını yaptı.

Tural'ın ekibinde birçok eski tenis sporcusu ve iş adamı bulunuyor. - ANKARA

Eski Danıştay Üyesi Tural, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koydu
Eski Danıştay Üyesi Tural, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koydu

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı, Danıştay, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eski Danıştay Üyesi Tural, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koydu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eski Danıştay Üyesi Tural, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koydu - Son Dakika
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