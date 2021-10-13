Eurocup Women: Elazığ İl Özel İdare: 74 Uni Gyor: 67

Eurocup Women B Grubu ilk hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, Macaristan ekibi Uni Györ'ü 74-67 mağlup etti.

Eurocup Women B Grubu ilk hafta maçında Elazığ İl Özel İdare, Macaristan ekibi Uni Gyor'u konuk etti. Elazığ İl Özel İdare spor salonunda oynanan maçta baştan sona etkili bir performans sergileyen Elazığ ekibi, ilk periyodu 28-23, ikinci periyodu 40-37, üçüncü periyodu 59-48 ve maçı 74-67 kazandı. Elazığ İl Özel İdare'de Kolby Morgan ve Lindsey Pulliam kaydettikleri 19'ar sayıyla galibiyette başrol oynarken, Uni Gyor'de Aarion Mc Donald'ın 27 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ