Spor Federasyonları Atatürk'ü Andı

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Spor federasyonları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından, "Bizlere miras bıraktığı fikirleri ve ilkeleriyle yol göstericimiz olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz." mesajı paylaşıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 86. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun anma mesajında ise "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. En büyük mirası ve idealleri bizlere emanet…" ifadelerine yer verildi.

Diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.