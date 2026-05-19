Spor Federasyonlarından 19 Mayıs Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spor Federasyonlarından 19 Mayıs Mesajları

19.05.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor federasyonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Spor federasyonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun paylaşımında, "Cesaretin, umudun ve bağımsızlığa atılan ilk adımın izinde; gençliğin gücü ve inancıyla daima ileriye yürüyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu yayımladığı videolu mesajında, "1919'da bir umutla başlayan yolculuk… Bugün aynı inanç, aynı kararlılık ve cesaretle hentbol salonlarında vücut buluyor. 20 yıl aranın ardından Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Erkek 18 Yaş Altı Milli Takımımız, 25 yıl aranın ardından Dünya Şampiyonası bileti alan Kadın 20 Yaş Altı Milli Takımımız, kararlı bir şekilde atılan adımların ilk meyveleri. Çünkü biz biliyoruz gençlerine inanan bir ülkenin, kazanılacak daha nice zaferi vardır. Bugün 19 Mayıs'ın ışığında, azimle yürümeye devam ediyoruz. Kazanılacak daha nice zaferimiz var! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu, "19 Mayıs, cesaretin, umudun ve gençliğe duyulan inancın simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı günde, sporun birleştirici gücüyle geleceğe daha güçlü kulaç atıyoruz. Başta genç sporcularımız olmak üzere, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu ise "19 Mayıs 1919, sadece bir tarih değil; milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en kararlı adım, gençliğe duyulan sonsuz güvenin simgesidir. Geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan edilen bu özel günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." paylaşımını yaptı.

Türkiye Boks Federasyonu da "Cesaretle atılan ilk adımdan aldığımız ilhamla, sporun disiplini ve gençliğimizin inancını birleştirerek daima daha yükseği, daha ileriyi hedefliyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." mesajını yayımladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor; tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Diğer spor federasyonları da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kulama açıklamaları yaptı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Federasyonlarından 19 Mayıs Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brüksel’de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı Brüksel'de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı
İmamoğlu’nun ’diploma iptali’ davasında istinaf başvurusu reddedildi İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti

10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:12
Arda Güler’e akılalmaz teklif Bir saniye bile düşünmediler
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
10:06
Lucas Torreira Türkiye’den ayrıldı
Lucas Torreira Türkiye'den ayrıldı
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 11:27:03. #7.13#
SON DAKİKA: Spor Federasyonlarından 19 Mayıs Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.